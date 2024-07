L'Unione Industriali festeggia 118 anni con un francobollo e una campagna della Armando Testa: "Spazio al futuro"

L'Unione Industriali compie 118 anni e festeggia con un francobollo e tre cartoline disegnate dallo studio Armando Testa. Nel 1906 nasceva infatti la Lega Industriale, diventata poi l'attuale Unione, e per la ricorrenza Poste Italiane ha predisposto un'annullo filatelico dedicato a Torino Capitale della Cultura d'Impresa 2024.

Marco Gay: "Diamo spazio al futuro"

Il neo presidente dell'Unione Industriali Marco Gay, che quattro giorni fa ha ufficialmente ricevuto il passaggio di consegne dall'ex presidente Giorgio Marsiaj, ha sottolineato come le immagini pensate dal noto studio torinese simboleggino il futuro del tessuto industriale del territorio. "Spazio al futuro - ha commentato - perché partire dalla tradizione è la consapevolezza delle nostre conoscenze e vuole anche dire programmare il futuro, fatto di mobilità, fashion, food, aerospazio, di tecnologie e di tutte quelle capacità che hanno sempre contraddistinto le nostre imprese che oggi le rendono protagoniste di filiere nazionali e internazionali. Cambiamento sempre più veloce e repentino che necessita non solo di capacità di adattarsi ma anche di vedere il futuro e prevederlo. È un grande punto di orgoglio e queste cartoline riassumono con questa campagna di Armando Testa la nostra capacità di essere industria e di farla guardando al futuro, con una tradizione data dai simboli di questa città che sono riconosciuti e riconoscibili".

Aerospazio, tecnologia, turismo e mobilità

Aerospazio, tecnologia, turismo, mobilità sono le parole chiave che segneranno il prossimo futuro di Torino secondo il neo presidente Gay. "Abbiamo combinato gli elementi dei nuovi settori di impresa torinesi e la direzione in cui la città si sta muovendo", ha raccontato Michele Mariani, Executive Creator Director di Armando Testa Group che si è occupato della campagna. Le tre cartoline sono provviste di TQ Braille, il QrCode per persone non vedenti e ipovedenti.

"Torino resta una capitale dell'industria"

"Festeggiamo Torino come capitale dell'iniziativa dell'industria - ha spiegato Giovanni Accusani, Responsabile dell'Area Nord Ovest di Poste Italiane - e Poste Italiane è orgogliosa di far parte di questo momento attraverso la celebrazione con l'annullo filatelico. Quindi un timbro, disposto proprio per l'occasione per ricordare quello che è e sarà Torino dal punto di vista industriale. Questo annullo è presente da oggi per 60 giorni presso l'ufficio postale di via Bruino e poi verrà ritirato e depositato presso il Museo della Comunicazione a Roma".