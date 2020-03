Coronavirus, Montaruli: "Fare tamponi di massa. In Piemonte stessi numeri del Veneto ieri"

"Oggi il Piemonte registra pressoché gli stessi contagiati che aveva il Veneto ieri, ma registra anche il doppio dei morti rispetto al Veneto. Questo perché il Governo non ci ha considerato alla stregua delle regioni più colpite al contrario di quanto chiesto dal Presidente Cirio. Ora però dobbiamo correre ai ripari ed attivare una campagna tamponi". A parlare è la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, che specifica: "Lo vogliamo capire che occorre fare tamponi e isolare gli asintomatici affinché non contagino più nessuno? Non lo dico io, lo dicono i medici".

"Ieri il Piemonte, con 529 ricoveri, ha registrato il record di ricoveri in Italia. Quelli della Lombardia, al secondo posto, erano 189. Quattrocento ricoveri di differenza. Numeri che non tornano se rapportati ad oggi dove invece i ricoverati scendono ma aumentano esponenzialmente i numeri della quarantena (+1.205). Comunque la si metta il Piemonte è al centro dell'epidemia e necessita di misure drastiche".