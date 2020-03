Cultura, anche Torino firma la lettera per chiedere a Franceschini e Catalfo un confronto sui Fondi straordinari

Con una lettera ai Ministri Franceschini e Catalfo, i dodici Assessori alla Cultura delle grandi città che hanno lanciato l’appell per assicurare un sostegno straordinario al settore culturale, esprimono apprezzamento per l’impegno e le prime misure adottate dal Governo e chiedono confronto sulla formazione dei decreti attuativi del “Fondo Emergenze per lo Spettacolo e il Cinema” e del “Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19” e sulle future misure rivolte al settore anche nel medio termine.