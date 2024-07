Giocateatro, Incanti, 50 spettacoli e 114 recite: la Casa del Teatro si trasforma in "Luogo(in)Comune" per la nuova stagione

Un "luogo comune" si trasforma in "luogo IN Comune" per dare senso di comunità, appartenenza, condivisione: è ciò che vuole fare la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, che ha intitolato la prossima stagione proprio "Luogo (in) Comune".

In calendario, da metà ottobre a fine maggio, un ricchissimo cartellone con spettacoli pensati per le famiglie, per i bambini ma anche per i giovani e per le scuole: 50 titoli e 114 recite pensati per le diverse fasce d’età, di cui 17 produzioni e coproduzioni, con oltre 130 rappresentazioni dedicate al pubblico scolastico, in orario mattiniero. Ma non solo: in cartellone rientrano anche due importanti festival come INCANTI (o settembre/ottobre), rassegna internazionale di teatro di figura (in scena marionette, ombre, oggetti non convenzionali, maschere), e GIOCATEATRO (ad aprile), il festival di Teatro per le Nuove Generazioni, con spettacoli per un pubblico di più grandicelli, dall'adolescenza in su.

"Superare le barriere"

"La Casa del Teatro", dichiara il direttore artistico Emiliano Bronzino, appena riconfermato dal Cda della Fondazione per i prossimi 4 anni, "vuole essere uno spazio ideale dentro il quale incontrarci, confrontarci e scoprire. Un viaggio alla riscoperta dei grandi classici e dei grandi autori che sono diventati patrimonio comune, affiancati da rielaborazioni di temi e soggetti che hanno costruito l’immaginario condiviso dei luoghi dell'infanzia. Ma la stagione si occuperà anche di riflettere sul luogo fisico in cui svolgiamo attività, che quest’anno più che mai metterà al centro l’attenzione per l’accessibilità e per l’inclusività delle nostre proposte, cercando di lavorare al meglio per superare ogni possibile barriera".

L'anno scorso 42mila spettatori

"La programmazione della scorsa stagione", aggiunge la presidente Anna Maria Poggi, "identificava l’importanza del linguaggio come strumento utile alla crescita delle nuove generazioni e metteva al centro di questa riflessione il teatro come pratica di comprensione del mondo. Il successo di questa intuizione è raccontato non solo dai numeri della stagione appena conclusa, che ha visto oltre 42.000 spettatori tra settembre e giugno, ma anche e soprattutto dal fatto che sempre di più la Fondazione TRG è il partner naturale per realizzare attività rivolte alle famiglie e alle nuove generazioni".

Incanti, si apre con il Teatro di Figura

Ad avviare la stagione 2024/25, dal 30 settembre al 13 ottobre, sarà la 31esima edizione di INCANTI, la rassegna internazionale di teatro di figura nata per iniziativa di Controluce Teatro d’Ombre. Il tema di questa edizione, "Figuriamoci il futuro", offre un panorama di teatri di figura che declinano possibili letture del reale: dalla riflessione giocosa ma profonda sul mondo animale e sul rapporto uomo natura al lacerante tema del degrado ambientale nella vana attesa delle risoluzioni di Kyoto, dalla riflessione sulle guerre che avvampano e ci circondano fino all’attuale scenario politico dispotico e distopico.

La stagione

Ed è proprio con "LIBERO ZOO" di Gek Tessaro (dai 3 anni), spettacolo che chiude l’edizione 2024 del Festival Incanti, che si inaugura sabato 12 ottobre alle 16.30 il cartellone della Stagione 24/25 della Casa del Teatro. Impossibile riassumete i 50 titoli in programma, ma il cartellone completo e le info sugli spettacoli sono sul sito del Teatro QUI.

Citazione a parte meritano le nuove produzioni e coproduzioni della Fondazione TRG. A fine novembre debutta IL MOSTRO DI BELINDA metamorfosi di un racconto nata da un’idea di Chiara Guidi, per la regia e drammaturgia di Chiara Guidi e Vito Matera. In occasione della Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre) viene presentato al pubblico DIALOGHI CORAGGIOSI, spettacolo nato nell’ambito de "Il teatro per il futuro", progetto vincitore del bando "Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo 2024!". Durante le festività natalizie Drogheria Rebelot presenta il nuovo spettacolo IL BOSCO DELLE STORIE DI NATALE, liberamente ispirato ai racconti dell'autrice svedese Selma Lagerlöf. Nei primi giorni di aprile debutta invece la produzione nata dal bando "Orizzonti, generazioni a confronto", rivolto ad artiste e artisti esordienti under 30, per l’accompagnamento allo sviluppo di progetti artistici di spettacolo dal vivo per le nuove generazioni. Infine, a maggio, in collaborazione con Il Salone Internazionale del Libro, SULLA VITA SFORTUNATA DEI VERMI, spettacolo per tutti tratto dall’opera di Noemi Vola (Corraini edizioni), che ha scritto e illustrato un ‘trattato abbastanza breve di storia naturale’, mescolando osservazioni scientifiche e folgorante ironia, su un animale di cui nessuno – con l’illustre eccezione di Charles Darwin – sembra essersi mai interessato: il lombrico. In scena MaraJosè Revert Signes, su testo di Paola Fresa e la regia di Emiliano Bronzino,

INFO: Fondazione TRG - CASA del TEATRO RAGAZZI e GIOVANI

Corso Galileo Ferraris, 266 – tel. 011.19740280

biglietteria@casateatroragazzi.it www.casateatroragazzi.it

ABBONAMENTI in vendita a partire da giovedì 10 luglio: 6 spettacoli intero 60 euro – ridotto under 14 30 euro; 3 spettacoli intero 32 euro – ridotto under14 18 euro