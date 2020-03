Coronavirus, Appendino: "Torino sta dimostrando un patrimonio di solidarietà da non disperdere, quando l'emergenza sarà finita"

Una Torino dal cuore grande, solidale, che rappresenta un patrimonio da custodire anche per "dopo". Quando cioè il Coronavirus sarà passato, insieme alla sua emergenza. Lo dice Chiara Appendino, sindaca della città della Mole, nel messaggio che ha voluto mandare pochi minuti fa tramite i social network. "Ci sono tantissime persone che ci stanno contattando in questi giorni per donare cibo e offrire denaro e ricordare quanto questa città sia solidale. Un patrimonio che dovremo portarci dietro anche questa emergenza sarà finita".



Parole che si collegano a quello espresse qualche giorno fa, quando mise in guardia i cittadini dal cedere al virus della rabbia, frutto della frustrazione di chi si ritrova costretto in casa mentre altri sembrano infischiarsene delle regole. "Non cediamo al virus della rabbia: servono messaggi di unità e di appartenenza alla comunità. Un senso di appartenenza di cui c'è bisogno, soprattutto in periodi così. C'è però chi continua a non rispettare le regole e questo è irresponsabile, oltre a danneggiare tutti gli altri. Ma è anche vero che fa più notizia chi trasgredisce, mentre so che la maggioranza dei torinesi sta osservando le regole. I veri eroi di questo momento sono medici, infermieri e chi è chiamato a garantire salute, sicurezza e servizi essenziali per tutti. Pensiamo a loro quando ci lamentiamo delle regole da rispettare".

Quando alle ultime regole adottate a vari livelli istituzionali, Appendino ricorda come "Da venerdì notte abbiamo chiuso i parchi, come la Tesoriera, dove era possibile farlo. E abbiamo anche chiuso aree cani e aree giochi, anche usando nastri. Inoltre aumentiamo i controlli nelle altre aree. Sulla nuova stretta di Conte stiamo attendendo decreto: ci chiede di fare sacrifici e di non uscire, se non strettamente necessario. Sappiamo che può essere uno stravolgimento delle nostre abitudini, ma soltanto facendo la nostra parte supereremo questa emergenza".