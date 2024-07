Rapina un’anziana 83enne e con il suo bancomat va a fare shopping in centro Torino

Dopo aver rapinato un'anziana 83enne, è andato a fare shopping con il suo bancomat. Lo scorso 17 luglio i Carabinieri hanno arrestato un italiano di 37 anni con l'accusa di “violazione di domicilio, rapina e indebito utili di strumenti di pagamento”.

Si è finto un operaio

L’uomo, dopo aver raggiunto uno stabile della periferia di Torino, ha citofonato ad un’anziana di 83 anni che in quel momento si trovava nel suo alloggio: fingendosi un operaio incaricato di eseguire dei lavori condominiali, le ha chiesto in prestito una scala. La vittima ha fatto così entrare il malvivente all’interno del suo appartamento e, dopo avergli consegnato la scala, lo ha accompagnato nel seminterrato.

Rubati bancomat, pin e soldi

Una volta entrati nella cantina dell’83enne, il soggetto ne è uscito velocemente chiudendo all'interno la donna. Approfittando del fatto che la porta dell'abitazione della pensionata era rimasta aperta, ha rubato dall’alloggio un portafoglio con il bancomat e il pin, 40 euro in contanti e un telefono cellulare. Solo qualche ora dopo la donna è liberata da un condomino allarmato dalle urla di aiuto provenire dalle cantine.

Smascherato con la videosorveglianza

Le immagini degli impianti di videosorveglianza dei negozi hanno permesso di capire dove era stato usato il bancomat e di individuare il ladro, già noto alle forze dell’ordine. Il malvivente subito dopo la presunta rapina ha effettuato dei prelievi presso in alcuni sportelli bancomat della città e, sempre con la stessa carta, ha eseguito diversi acquisti in negozi del centro cittadino. Addirittura il ladro, dopo aver comprato un capo di abbigliamento, in un negozio è tornato il giorno dopo per effettuare il cambio merce.

Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati per la presunta rapina. Il soggetto è stato accompagnato nel carcere di Torino.