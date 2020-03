Bilancio Regione, Marrone (Fdi): "Fondi extracomunitari dirottati contro l'emergenza Coronavirus"

“In periodi di straordinaria emergenza è doveroso scegliere delle priorità: siamo contenti che la Giunta, con un emendamento al bilancio in votazione domani, abbia accolto la nostra richiesta di dirottare il capitolo ‘Interventi regionali in favore degli immigrati extracomunitari residenti in Piemonte’, che ammontava a 300.000 euro, su interventi necessari a contrastare l’emergenza coronavirus” annuncia Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte.