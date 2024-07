Rissa in un kebbabaro: peruviano in ospedale con una forchetta infilzata in testa

E' accaduto ieri sera in via Livorno 23

Una violenta lite tra pakistani e sudamericani è finita con un peruviano infilzato alla testa con una forchetta. E' successo ieri sera in via Livorno 23 a Torino, dove i Carabinieri sono intervenuti davanti ad un paninaro-kebbabaro.

Forchetta in testa

All'interno del locale è scoppiato un diverbio, sembra per futili motivi, tra i gestori asiatici ed i latinoamericani. Nello scontro è stato colpito violentemente un peruviano, che è stato infilzato con una forchetta: l'uomo è stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria in condizioni non gravi e non è in pericolo di vita. Anche una donna incinta è stata medicata sul posto.

Otto denunciati

In totale sono stati denunciate otto persone, quattro pakistani e quattro sudamericani.