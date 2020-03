Coronavirus, Fca produrrà mascherine: riconvertirà uno stabilimento asiatico

Fca riconvertirà uno stabilimento del gruppo, che si trova in Asia, per produrre mascherine facciali. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Mike Manley in una lettera ai dipendenti, resa nota dalla Uilm. "L'obiettivo - spiega - è di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un milione di mascherine al mese che saranno donate ai primi soccorritori e agli operatori sanitari".

"In questi tempi eccezionali stiamo valutando come poter sfruttare l'ingegno e le competenze di Fca per aiutare la comunità". Fca e Ferrari stanno collaborando con Siare Engineering per aiutarla a raddoppiare la produzione di respiratori.

“È nei momenti di difficoltà che le aziende, le organizzazioni e le persone dimostrano il proprio valore. La scelta di Fca esprime un alto senso di responsabilità nei confronti di questo Paese”, ha commentato Luigi Paone, segretario della Uilm di Torino. "Il settore automotive è strategico per garantire un futuro di benessere per l’Italia e che, per questa ragione, va difeso e valorizzato. Il comparto dispone al suo interno di competenze che, come in questo caso, non si limitano alla produzione di veicoli, ma tornano utili all'intera collettività".