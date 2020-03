Coronavirus, Frediani (M5s): "Necessario integrare forze fresche nell'unità di crisi"

"La guerra contro il Coronavirus in Piemonte non è semplice, ora più che mai serve lo sforzo congiunto di tutte le istituzioni, ad ogni livello. E' evidente che l'Unità di Crisi regionale abbia la necessità di essere integrata, servono professionalità in grado di gestire questa difficile fase, la Giunta le cerchi e le includa. E' necessario ascoltare i territori e gli operatori impegnati sul campo, lavorando insieme a loro per trovare le soluzioni migliori. La macchina dell'emergenza, in questo momento, deve funzionare perfettamente" lo dichiara Francesca Frediani.