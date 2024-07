Eventi e mostre, così rinasce l'ex Borsa Valori: in autunno al via i lavori di riqualificazione

Entro l’autunno prenderanno al via i lavori di riqualificazione dell’ex Borsa Valori, nell’ambito del progetto “Innovation Block”. La Camera di Commercio ha deciso di investire oltre 25 milioni di euro per rinnovare le sedi che affacciano su piazzale Valdo Fusi, trasformandole in un polo dell'innovazione.

L'ex Borsa Valori

Il cantiere più importante riguarda appunto l'ex Borsa Valori, progettata nel 1952 dagli architetti Roberto Gabetti, Aimaro Oreglia d'Isola, Giorgio Raineri con l'ingegnere Giuseppe Raineri. L'investimento totale è di 14.6 milioni di euro sui 5mila metri quadri: sono stimati tre anni di lavori. L'elemento più caratterizzante sarà la grande sala delle Grida, che diventerà l'anfiteatro: 1.500 mq liberi senza pilastri per esposizioni, performance ed eventi.

La sala, alta quasi 20 metri, si presterà ad installazioni e palchi di grandi dimensioni: previsti poi diversi punti di accesso ed ingressi, oltre alla possibilità di aprirsi su piazzale Valdo Fusi. Il nuovo giardino, disegnato su due livelli, avrà il portale d'ingresso tra Borsa Valori e Palazzo Affari.

Fine cantiere nel 2027

E dal punto di vista delle tempistiche, lo scorso 30 maggio, la Camera di Commercio di Torino ha presentato agli uffici dell’Urbanistica il progetto di recupero dell'edificio. Ad annunciarlo, rispondendo in Sala Rossa ad un’interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni. “Attualmente -ha aggiunto l’esponente della giunta -la pratica è in fase di istruttoria. Volendo essere ottimisti, si può stimare che entro l'autunno di quest'anno possano iniziare i lavori e che il cantiere si protragga fino al 2027”.

Centro Congressi

Attualmente sono in corso i lavori di ammodernamento del Centro Congressi, che dovrebbero concludersi entro un anno. Verrà rinnovata la struttura con adeguamento a norma degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche, rinnovo di tutti gli impianti multimediali: a disposizione 8 sale, per un totale di 700 posti. L’investimento su questo edificio è di 4.8 milioni di euro.

Borsa Merci

Per quanto riguarda l'edificio denominato "Borsa Merci" , che verrà riorganizzata con spazi ad ufficio e polifunzionali per eventi, “il proponente assicura che entro qualche settimana verrà presentata l'istanza per il rilascio dei titoli abilitativi relativi all’immobile”.

E da Pierlucio Firrao di Torino Bellissima è arrivata la proposta che l'Innovation Block diventi "la sede del Centro di Intelligenza Artificiale".