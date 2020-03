Rivoli, sospensione dei mercati rionali e chiusura del cimiero causa Coronavirus

Da oggi il Cimitero rimarrà chiuso temporaneamente, viste le restrizioni del Decreto Ministeriale in materia di contenimento dello spostamento delle persone e di salvaguardia in particolare degli anziani.

“E’ un momento delicato, cruciale per contenere il diffondersi del Covid-19 nella nostra città – dichiara Andrea Tragaioli Sindaco di Rivoli – abbiamo inteso restringere ulteriormente le aree di possibile contagio sospendendo i mercati rionali e chiudendo l’accesso al Cimitero. Queste due decisioni mi addolorano soprattutto per gli anziani che abitualmente frequentano i mercati rionali e vanno a trovare i loro cari defunti, ma proprio per la loro salute ritengo sia necessario essere fermi sulla condotta di fare in modo che la maggior parte delle persone rimangano a casa. Agli anziani ricordo il servizio spesa a domicilio istituito dal Comune chiamando 011- 9511659”