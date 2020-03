Domani a Torino riaprano i mercati, ma Porta Palazzo resta chiusa

Molti mercati di Torino riaprono domani, ma restano ancora chiusi Porta Palazzo, corso Grosseto, corso Svizzera, corso Racconigi e piazza Madama. Il Comune ha approvato oggi un’ordinanza che dà il via libera al ritorno dei banchi alimentari, ma con regole ben precise, come già annunciato questa mattina dalla sindaca Chiara Appendino.

L’area di vendita sarà recintata e il numero di clienti all’interno sarà limitato, non dovrà essere superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti. Ad esempio in piazza Bengasi, piazza Foroni e corso Brunelleschi non saranno ammesse più di 120 persone, in quello di Santa Rita un massimo di 124, in corso Cincinnato 102 utenti. Riprende la vendita anche in piazza Santa Giulia (24 utenti), alla Crocetta (46), a Mirafiori Nord (66) e piazza Vittoria (78), per un totale di 24 mercati aperti da mercoledì 25 marzo a Torino, sui circa 40 totali.

Gli ambulanti dovranno preoccuparsi di controllare gli ingressi, anche se sarà comunque presente la Polizia Municipale per verificare non si creino assembramenti. I clienti dovranno essere serviti uno solo per volta e potranno girare tra i banchi, ma dovrà essere rispettata la distanza di un metro.