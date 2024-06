Frane e esondazioni, ristoranti e case evacuate in Valli di Lanzo, Orco e Canavese: il bilancio del maltempo [FOTO E VIDEO]

Circa quaranta persone (37 per la precisione) sono state trasferite nella giornata di ieri, sabato 29 giugno, da un ristorante nel comune di Locana, in valle Orco, rimasto isolato a seguito di una frana. Mentre a Chialamberto è stato evacuato precauzionalmente un condominio dove risiedevano 50 persone per rischio esondazione. A Mathi sono state evacuate precauzionalmente due famiglie per rischio di esondazione del fiume Stura di Lanzo. Mentre a Montanaro una famiglia è stata soccorsa con un bambina di 3 mesi bloccata in auto a causa dell'ingrossamento dell'Orco.

Questi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Torino nelle ultime ore nella sola Città metropolitana a causa del maltempo. Colpito anche il verbano dove nel comune di Macugnaga è esondato il torrente Anza in più punti della Valle Anzasca causando allagamenti diffusi e il soccorso di persone trasferendole in luogo sicuro. Nel comune di Varzo sono rimaste bloccate a seguito di un movimento franoso una quarantina di persone alloggiate presso il rifugio del CAI.



Come comunicato dal distaccamento di Torino dei vigili del fuoco nelle prime ore di questa mattina si alzerà l'elicottero del Reparto Volo di Torino per sorvolare sulle aree interessate.