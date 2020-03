Coronavirus, anche la Curva Dido Guerrieri scende in campo: partita la raccolta fondi

La pallacanestro torinese chiama lo schema per sconfiggere il Coronavirus. E lo fa non dal campo, ma dagli spalti. A prendere l'iniziativa - non la prima, se si parla di solidarietà - sono infatti i tifosi gialloblu della Curva Dido Guerrieri, che tramite i social network hanno lanciato una raccolta fondi.

Diffondendo il messaggio tramite Facebook, Instagram e WhatsApp, i tifosi del basket sotto la Mole hanno creato uno spazio su internet (raggiungibile a questo link) dove chiunque può donare e dare il proprio contributo.

Iniziativa, sensibilità, attaccamento al territorio: ecco le tre doti migliori che i tifosi gialloblu mettono in campo. "Insieme abbiamo passato mille avversità e mai come ora Torino deve dimostrare il suo valore come abbiamo già fatto in passato per i bambini affetti da autismo, per Andrea e nel ricordo di Max - dicono i responsabili della curva dei sostenitori -. Invitiamo tutti i tifosi gialloblu, i nostri amici o chiunque voglia supportare con un piccolo contributo questa nostra raccolta che doneremo alla sanità della nostra Città! Insieme ce la faremo perché la gente come noi non molla mai!".