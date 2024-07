Luca Trapanese sul palco dell'Evergreen Fest per parlare del suo libro Nata per te

Luca Trapanese domani alle ore 21.30 sarà sul palco del Evergreen Fest al Parco della Tesoriera per presentare il libro Nata per te. La presentazione si terrà prima della proiezione dell'omonimo film di Fabio Mollo, che racconta la storia dell'adozione di sua figlia, affetta da sindrome di down. Un'iniziativa organizzata in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino e Lovers Film Festival.

La trama



Alba ha la sindrome di Down e, appena nata, è stata lasciata in ospedale. Trenta famiglie l’hanno rifiutata prima che il tribunale decidesse di affidarla a Luca Trapanese. Il suo non è un gesto caritatevole: vuole semplicemente una famiglia e la sua strada si è intersecata con quella di una bambina che aspettava solo di essere accolta. Una riflessione dolce e incandescente sulla paternità. La colonna sonora del film Nata per te sarà ascoltabile attraverso cuffie wireless distribuite dall’organizzazione.

Per info: prenotazioni@evergreenfest.it