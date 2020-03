Coronavirus, Cia Piemonte: "No a speculazioni e sciacallaggio su latte e allevatori"

"Ad oggi, non vi è alcun parametro che possa giustificare un abbassamento del prezzo del latte acquistato dalle stalle. Ci risulta, però, che si stiano verificando situazioni poco chiare, con alcune aziende che ritirano il prodotto a prezzi più bassi di quelli concordati. I nostri allevatori continuano a garantire una produzione costante e sana e non vanno penalizzati". Così Gabriele Carenini, presidente regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte, sulla questione legata al ritiro del latte.

"Chiediamo all'assessore regionale Marco Protopapa di vigilare sui comportamenti scorretti che si stanno mettendo in atto. Da parte nostra, denunceremo ogni singola condotta sleale. Speculare sulle cifre in un momento di grave crisi - conclude Carenini - è una forma di sciacallaggio che non possiamo tollerare. E' necessario che vengano rispettati gli accordi di filiera, nell'interesse di chi produce senza sosta un prodotto indispensabile".