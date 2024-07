Il MAcA chiude per ferie ma pensa già al nuovo anno scolastico: fissato l'Open Day per insegnanti ed educatori

Il MAcA chiude per ferie ma pensa al nuovo anno: fissato l'Open Day per insegnanti ed educatori

Il Museo A come Ambiente di Torino sarà chiuso per ferie dal 27 luglio al 25 agosto ma, in realtà, non andrà in vacanza: è stato già fissato, infatti, l'Open Day dedicato a insegnanti ed educatori.

L'incontro si svolgerà direttamente al MAcA, in corso Umbria 90, sabato 21 settembre dalle 15 alle 17: per l'occasione, la direttrice gli operatori del primo science center europeo interamente dedicato ai temi dell'ambiente illustreranno percorsi espositivi, allestimenti, laboratori e iniziative dedicate alle scuole di ogni ordine e grado in catalogo per l'anno 2024/2025; gli insegnanti avranno anche la possibilità di sperimentare le attività in programma.

La partecipazione all'Open Day è gratuita con prenotazione obbligatoria ai recapiti 0110702535 e didattica@acomeambiente.org o al link Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-2024-939429999417