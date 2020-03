Coronavirus, Torino proroga al 31 agosto la scadenza dei contrassegni disabili

Prorogata al 31 agosto la validità dei contrassegni per disabili della Città di Torino, in scadenza il 17 marzo e nei giorni successi.

Il tagliando - che può essere concesso alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, ai non vedenti e, temporaneamente, anche a persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche e a chi, privo di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, deve recarsi in luoghi di cura - viene rilasciato dal paese di residenza della persona con disabilità, previo specifico accertamento sanitario.

Un provvedimento che si va ad unire ad altri decisi dal Comune di Torino per l’emergenza Coronavirus. Nelle scorse settimane la giunta Appendino ha posticipato a dopo la metà di maggio il pagamento della tassa rifiuti per le attività produttive, oltre a rendere accessibile la Ztl e gratis i parcheggi blu fino al 4 aprile.

Sempre per il Covid-19 è stata prolungata fino al 15 aprile la chiusura dell' ufficio Permessi di via Cavour 29. Le istanze possono essere presentate via mail utilizzando la casella di posta contrassegnih@comune.torino.it

“Non appena l'ufficio riaprirà – spiega il Comune- al pubblico sarà cura degli operatori contattare gli interessati per fissare un appuntamento.”