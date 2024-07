A Torino due nuove strade pedonali: stop alle auto in zona Porta Palazzo e Tesoriera

Stop alle auto in zona Porta Palazzo e Tesoriera (foto di archivio)

A Torino due nuove strade pedonali. Dopo il periodo di sperimentazione tra il 2022 e il 2023, le vie Mameli (Circoscrizione 7) e Piedicavallo (Circoscrizione 4) saranno chiuse definitivamente alle automobili.

“In questi anni l’Amministrazione comunale ha scelto di promuovere la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine anche attraverso l’estensione delle aree pedonali, migliorando la vivibilità degli spazi, in particolare da parte di studenti e studentesse, quando si tratta di aree di fronte alle scuole”, spiega l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta.

I divieti

Via Mameli, alle spalle di Porta Palazzo, sarà interamente pedonalizzata, compreso l’interno 10. In via Piedicavallo lo stop alle auto andrà da piazza Rivoli fino a corso Francia, di fronte alla scuola ‘Santo Natale’ nella zona della Tesoriera.

In queste aree le automobili ed i camion non potranno circolare, né parcheggiare, sette giorni su sette h 24, festivi inclusi.