Coronavirus, Fregolent (Iv):"Basta polemiche, Piemonte ha bisogno di unità e di responsabilità"

"Basta polemiche, il Piemonte ha bisogno dell'apporto di tutti per superare l'emergenza e ripartire": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputato di Italia Viva, sullo scambio di accuse tra governo e Presidente della Regione Cirio sulla gestione del contrasto al Coronavirus.



"In un momento cosi difficile la gente ha bisogno di risposte e non di polemiche strumentali, quindi invito tutti alla prudenza. Dopo ci sarà tutto il tempo per analizzare le scelte in materia di sanità: indirizzi che hanno portato il Piemonte, con 4 posti letto ogni 100 mila abitanti, ad avere la dotazione più bassa di pneumologia in Italia. Oggi è il momento dell'unità e della responsabilità": conclude Silvia Fregolent.