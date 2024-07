David Cage, fondatore di Quantic Dream, riceve il Premio Stella della Mole

È David Cage, fondatore di Quantic Dream, a inaugurare con una Masterclass la nuova Video Game Zone. Artista visionario con una carriera che abbraccia tre decenni, l’autore francese ha costantemente dimostrato la sua capacità di innovare, firmando capolavori come Fahrenheit (2005), Heavy Rain (2010), Beyond: Two Souls (2012) e Detroit: Become Human (2018). Cage parteciperà a un confronto con il direttore Domenico De Gaetano e Fabio Viola, offrendo la propria visione creativa ed esplorando le convergenze tra cinema e videogiochi.

Alla fine della Masterclass, David Cage riceverà il premio Stella della Mole per il fondamentale contributo e per il suo approccio pioneristico allo sviluppo narrativo nell’intersezione tra cinema e videogiochi con la seguente motivazione. "Da oltre 25 anni David Cage ha aperto una nuova strada al modo in cui si concepiscono e fruiscono i videogiochi. Andando oltre i modelli tradizionali basati su sfide complesse, azioni frenetiche e game over, le produzioni della società francese Quantic Dream si distinguono per la straordinaria capacità di combinare narrazione emotiva, tecniche cinematografiche avanzate e innovazioni tecnologiche. C’è un prima ed un dopo David Cage nella considerazione del videogioco come linguaggio ed espressione culturale. La sua visione creativa, espressa attraverso titoli iconici come ‘Heavy Rain’, ‘Beyond: Two Souls’ e ‘Detroit: Become Human’, ha dimostrato come i videogiochi possano esplorare tematiche profonde, stimolare riflessioni etiche e sociali, e coinvolgere emotivamente il pubblico" si legge nella motivazione della consegna del premio.

“Nella mia carriera ho sempre sostenuto l'idea che i videogiochi siano una forma di espressione creativa, proprio come il cinema o la letteratura – sottolinea David Cage. Da oltre 60 anni il Museo Nazionale del Cinema di Torino esplora l'impatto del cinema sulla società e l’apertura di uno spazio permanente dedicato ai videogiochi è una pietra miliare per i media interattivi. Come creatore, sono onorato che siano esposti i nostri giochi Heavy Rain e Detroit: Become Human e sono entusiasta di celebrare l’apertura della mostra con una Masterclass. Sarà l'occasione per discutere di come i videogiochi e il cinema si influenzano a vicenda per spingere i confini della narrazione”.