Coronavirus: i medici di Torino aiutano malati in isolamento con le videochiamate

Una videochiamata utilizzando smartphone e tablet che mette in contatto i pazienti affetti da Covid-19, ricoverati in isolamento, e i loro parenti. L'iniziativa inaugurata all'ospedale Martini, è resa possibile grazie all'utilizzo di dispositivi aziendali ed è stata replicata nei reparti Covid degli altri ospedali del territorio, dove grazie alla disponibilità dei medici i pazienti possono ora salutare i loro cari.

"Si tratta di un contatto virtuale - spiegano dall'Asl - fondamentale per il processo di cura, che vuole riprodurre per quanto possibile il momento della visita dei parenti, purtroppo al momento non consentita nei reparti Covid".