Mattarella a sorpresa, blitz del Capo dello Stato a Pecetto: ospite all'Arsenale dell'Armonia del Sermig

Un blitz all'improvviso. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Torino questa mattina, per una visita privata e decisa all'ultimo momento.



Il Capo dello Stato è andato infatti a Pecetto, per visitare una delle zone in cui opera il Sermig: in particolare, l'Arsenale dell'Armonia, dove ha incontrato Ernesto Olivero, il fondatore del Sermig, cui lo lega una lunga amicizia.



Secondo le testimonianze dei presenti, i due si sarebbero intrattenuti a chiacchierare per circa un'ora, quindi Mattarella è ripartito seguendo l'agenda degli impegni del Quirinale.