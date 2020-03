La bellezza della Valle di Susa si racconta negli scatti dalla finestra

Al via dunque l'iniziativa #vallesusadallafinestra sui canali Facebook e Instagram di Valle Susa Tesori: l’invito è quello di condividere le immagini del presente e i ricordi delle esperienze vissute in Valle di Susa .

Un racconto delle bellezze della Valle partendo da quello che vediamo (e immaginiamo) dalla finestra, un passa-parola virtuale per chi ci vive e per chi, anche se magari la frequenta solo sporadicamente per una gita fuori porta o per vacanza, è innamorato della Valle di Susa.