ATP Finals, Musetti sogna Torino dopo la semifinale a Wimbledon

Non ce l'ha fatta Lorenzo Musetti a battere Novak Djokovic per la seconda volta in carriera, dopo lo storico successo lo scorso anno a Monte Carlo. Sconfitto "di misura" per 6-4 7-6 6-4 in semifinale a Wimbledon, il tennista carrarino è solo il quarto italiano di sempre a raggiungere questo traguardo.