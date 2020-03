Coronavirus, martedì anche a Torino bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio

Martedì 31 marzo alle 12, insieme ai tanti sindaci d’Italia che accoglieranno l’appello, la sindaca Chiara Appendino sarà davanti al Palazzo civico per osservare il silenzio. "Vogliamo stringerci - si legge nella lettera dell'Anci - in un ideale abbraccio con i sindaci delle zone del Paese più colpite, con le persone che stanno lottando o sono in lutto, con gli operatori sanitari che sono in prima linea in questa dura guerra contro un nemico invisibile".