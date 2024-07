Niente prolungamento della linea 19. Gtt “boccia” il capolinea di Piazzale Marco Aurelio

Aumentare il chilometraggio della linea 19 e spostare il capolinea in Piazzale Marco Aurelio. Era stata questa la proposta avanzata lo scorso aprile dalla Circoscrizione 7 all’assessorato alla Mobilità di Torino e a Gtt.

Perché prolungare la tratta?

Una richiesta nata su spinta di alcuni cittadini per allungare di qualche chilometro la tratta e spostando l’ultima fermata di corso Cadore in un punto più strategico, in Madonna del Pilone, vicino al centro d’incontro di Corso Casale 212 e non lontano dal quartiere Sassi. Un’area frequentata da molti studenti che ogni giorno si muovono per raggiungere alcuni istituti presenti in Vanchiglietta. Un modo anche per offrire un collegamento diretto con le linee 61 e 30 che portano ai comuni di San Mauro e Chieri con il centro di Torino (la prima con capolinea alla stazione Porta Nuova, la seconda in Corso San Maurizio).

La richiesta di annullare l'atto

L’interpellanza, partita dalla maggioranza, aveva visto l’astensione di Daniela Rodia (Lega) la quale fece richiesta di ritiro dell'atto politico per discutere il documento in commissione, previa valutazione tecnica di Gtt.

Le motivazione di Gtt

Nei giorni scorsi proprio Gtt ha fornito una relazione dove spiega le criticità evidenziate dal prolungamento richiesto dai cittadini e dal consiglio della 7. Uno dei motivi riguarda l’assenza di servizi igienici al capolinea dedicati al personale di guida. Obbligatori nei fine corsa come previsto dagli accordi sindacali. Un tempo, come spiegato dal Gruppo Torinese Trasporti, qui era presente il capolinea della linea 66, ma a causa della scarsa frequentazione era stato smantellato e spostato in corso Farini.

Impatto negativo sulla frequenza delle corse Il prolungamento, inoltre, avrebbe un impatto negativo sulla frequenza delle corse. Si passerebbe dagli attuali 23 minuti nell’ora di punta a circa 27 minuti e occorrerebbe diradare gli intervalli di passaggio del 20%.

Nella risposta alla interpellanza Gtt ha ricordato come tra Madonna del Pilone e Vanchiglietta il collegamento sia garantito dalle linee 61 e 68 con frequenze variabile tra gli 8 e i 12 minuti.

Il coordinatore Piras: "Lavoreremo per trovare alternative"

“Sapevamo che in tempi di ristrettezze sarebbe stato difficile ottenere un aumento chilometrico - spiega il coordinatore alla mobilità della Circoscrizione 7 Giuseppe Piras - Abbiamo comunque voluto portare all’attenzione una proposta partita dalle richieste dei cittadini. Per fortuna l’area in questione non è totalmente abbandonata dal servizio di trasporto pubblico che con la piena attivazione del 15 si andrà sempre di più a migliorare. Lavoreremo per trovare delle alternative per servire un’area che in futuro sarà tagliata fuori dal passaggio della metropolitana."

Gtt: "Aperti al confronto"

Gtt nel documento si è detta "aperta al confronto e alla ricerca di soluzioni alternative” con la proposta di un sopralluogo congiunto con il Comune e l’organizzazione di un incontro con i rappresentanti della Circoscrizione 7 e i cittadini interessati.

Rodia (Lega): "Centrosinistra si attivi in tempi brevi"