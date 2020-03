Coronavirus, Montaruli (Fdi): "Basta ritardi, al Piemonte serve subito materiale da Roma"

"Roma ascolti gli appelli del Presidente Cirio. Il Piemonte ha bisogno subito di materiale sanitario. Il Governo la smetta di ignorarci", a dichiararlo è la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, unendo la sua voce a quella del Governatore del Piemonte Cirio. "Presenterò un'interrogazione urgente in Parlamento per fare luce sui ritardi di approvvigionamento per il Piemonte" annuncia Montaruli, che spiega: "A forza di non dare seguito alle istanze della Regione Torino è la città fuori dalla Lombardia più colpita d’Italia. A Roma non si rendono conto del danno che ci stanno facendo. Dopo aver rifiutato di dichiararci zona gialla settimane fa ora anche assurdi ritardi e silenzi. Il governo non può dimenticarsi di noi, ogni secondo e’ prezioso. Il materiale sanitario serve subito".