Grugliasco, mercati aperti il 28 e il 31 marzo, ma anche l'1, il 3 e il 4 aprile

I mercati di Grugliasco del martedì e sabato di via Leon Tron/viale Echirolles, del mercoledì di piazza 66 Martiri e del venerdì a San Francesco restano aperti, incrementando le misure di controllo e di contingentamento degli accessi per impedire l'assembramento già attuate a partire dalle scorse settimana in ottemperanza ai decreti del Governo.

L’Amministrazione comunale di Grugliasco - come già accaduto per esempio nella vicina Torino - ha, infatti, deciso di tenerli aperti (solo per i banchi alimentari) "per ridurre l’afflusso - spiega il sindaco Roberto Montà - ed evitare assembramenti davanti ai supermercati e ai negozi di vicinato e per continuare a garantire ai grugliaschesi prezzi equi e accessibili".