Moncalieri, al via le iscrizioni per i nuovi soggiorni climatici riservati agli over 55

Appena finita l'iniziativa dedicata al mese di giugno e a coloro che hanno scelto di andare subito in ferie, a Moncalieri è già tempo per i "giovani da più tempo", come li chiama l'assessore Silvia Di Crescenzo di guardare alle vacanze di settembre.

Dall'1 al 15 settembre sull'Adriatico

Nei giorni scorsi si sono aperte, infatti, le iscrizioni ai soggiorni climatici promossi dall’Unione dei Comuni previsti nel periodo dall'1 al 15 settembre, sempre sulla riviera adriatica. Una nuova 'ondata' di over 55 che si appresta a tornare al mare potendo scegliere tra una pluralità di destinazioni: Cesenatico, San Mauro, Viserbella, Rimini, Rivazzurra, Miramare e Pesaro, sempre in hotel a tre stelle con pensione completa.

Le possibilità per i non moncalieresi

Il prezzo a persona per le due settimane è di 595 euro, con un supplemento di 230 per la camera singola. Una opportunità dedicata ai residenti a Moncalieri, La Loggia e Trofarello: dal 1° luglio possono aderire anche i residenti degli altri Comuni, per i quali è prevista una lieve maggiorazione. Per iscriversi si può usare la modalità online sul sito beta.italcamel.com o chiamare il numero 348.0007475 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 17).

A giugno i moncalieresi che hanno aderito alla proposta dei soggiorni climatici riservati agli over 55 sono stati circa 500: si attende un successo analogo anche per il mese di settembre.