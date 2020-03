Oprah Winfrey posta il video di un medico del Giovanni Bosco: "Gente del mondo, state a casa" [VIDEO]

La celebre conduttrice americana Oprah Winfrey, grande estimatrice del nostro Paese, ha intervistato qualche giorno fa a proposito del Covid-19 il medico Marco Vergano, astigiano, anestesista rianimatore all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, per far capire al mondo intero l’emergenza sanitaria che il paese sta vivendo.

Vergano è anche Coordinatore del Gruppo di Studio di bioetica della Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva) che ha pubblicato le 15 raccomandazioni per i medici in prima linea per l’emergenza coronavirus.

“La cosa più importante - ha spiegato il medico, durante l'intervista - è che stare in isolamento a casa, per ora, è l’unica medicina per combattere il Coronavirus. Troppe persone si sono ammalate nello stesso momento e il sistema sanitario è al collasso. Quindi il messaggio da mandare è lo stesso per tutte le persone del mondo: 'Per favore, state a casa'".