Davanti all'ImbarKino, torna il Cinema nel prato all'aperto al Valentino

La settima arte è di nuovo protagonista dell’estate torinese al Parco del Valentino.

ImbarKino – il Cinema nel prato torna per la sua sesta edizione con sei imperdibili appuntamenti tutte le domeniche alle ore 21, dal 7 luglio all’11 agosto, davanti al locale Imbarchino. Sei pellicole d’autore (tre italiane e tre internazionali) selezionate da Davide Oberto, storico curatore delle sezioni “Documentari” e “Italiana.corti” al Torino Film Festival. ImbarKino – fusione tra “Imbarchino” e “Kino”, che in tedesco significa cinema – è un’iniziativa con ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione, promossa da Imbarchino e Banda Larga APS, una delle tre associazioni concessionarie dello spazio, che si occupa della programmazione di Imbarchino, con il sostegno di Città di Torino, Circoscrizione 8, Fondazione per la Cultura Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo e Va Lentino S.R.L. Società Benefit.

Come nelle precedenti edizioni, il pratone affacciato sulla riva del Po si trasforma nella “sala” cinematografica a cielo aperto che in questi anni, dal 2019 ad oggi, ha ospitato più di settemila spettatori. L’Imbarchino si conferma così un punto di riferimento culturale per il pubblico del Valentino: uno spazio dove musica, arte e

cinema si intrecciano per dare vita ad un’esperienza in grado di valorizzare al massimo il parco, attraverso una proposta culturale che ricerca e propone contenuti dal taglio particolare e ricercato.



Domenica 7 luglio si inizia con About Last Year (2023), film italiano dei registi Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova, per poi proseguire con Gasoline Rainbow (2023), diretto da Bill e Turner Ross, presentato in Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film sarà proiettato in collaborazione con Mubi Italia. La terza

pellicola in programma è Smoke Sauna (2023) di Anna Hints, Vincitore dell’European Film Awards come miglior documentario. Per il quarto appuntamento sarà la volta di Ouroboros (2015), film palestinese, opera prima di Basma al-Sharif. Il cinema italiano torna protagonista degli ultimi due appuntamenti con Cocoricò Tapes (2023) di Francesco Tavella, che sarà proiettato in collaborazione con il festival Seeyousound, e Comizi d’amore (1963) di Pier Paolo Pasolini.