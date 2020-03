Coronavirus, CSA:"Tamponi ai vigili urbani e dipendenti dei servizi sociali del Comune di Torino"

Tampone a tutti gli agenti della Municipale di Torino, così come ai dipendenti dei servizi sociali in contatto con anziani e malati. E’ questa la richiesta che arriva da Altafin Claudio, Coordinatore Aziendale CSA Comune di Torino, per l’emergenza Coronavirus.

Al momento sono tre i lavoratori di Palazzo Civico positivi al Covid-19: un vigile urbano, uno impiegato presso i servizi finanziari e uno al centralino. La scorsa settimana, su un totale di 8.642 dipendenti, solo 1.385 (pari al 16%) sono presenti in ufficio o agli sportelli.

Proprio per questi ultimi il CSA chiede i tamponi, per “accertarne l’eventuale positività”, con una particolare attenzione per la Polizia Municipale “impegnata 24h su 24 nelle numerose attività e al personale dell’assistenza che ha contatti anche domiciliari con utenti anziani o con problematiche di salute”. La richiesta di Altafin è quella poi di “dotare ogni posto di lavoro di rilevatori della saturazione dell'ossigeno nel sangue (saturimetri)”.