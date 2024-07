Giovedì a Torino sciopero di 4 ore dei bus e metro: le info per chi si sposta

Giovedì nero per i pendolari che dovranno spostarsi con i mezzi pubblici a Torino e provincia. Per il 18 luglio infatti stato proclamato uno sciopero nazionale della durata di 4 ore del trasporto pubblico locale, a cui aderiscono Filt-Cgil, FIt-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autoferro. Una mobilitazione per chiedere il rinnovo del contratto.