Coronavirus, la Regione appoggia l'idea dei lavoratori ex Embraco: "Diventi una fabbrica di materiale sanitario"

Un'idea nata nelle scorse ore dai lavoratori e dai sindacati metalmeccanici da mesi coinvolti nella vertenza ex Embraco (oggi Ventures ): riaprire la fabbrica di Riva di Chieri per costruire materiale sanitario come mascherine, respiratori e materiale per l'emergenza". E l'appello, firmato da tutti i lavoratori (circa 400), ha già trovato una sponda: quella della Regione , che tramite il governatore Alberto Cirio e l'assessore al Lavoro Elena Chiorino accoglie e rilancia.

"La Regione Piemonte e, in particolare, l’Assessorato al Lavoro - aggiungono il presidente Cirio e l’assessore Chiorino - è a completa disposizione per perseguire una soluzione di questo tipo. Si tratta di un’opportunità molto importante che la Regione è pronta a sostenere. Ci auguriamo di avere un riscontro dal Governo al più presto. In questo modo, infatti, il Piemonte e l’Italia potrebbero contare su un’importante fabbrica di materiale sanitario, ogni giorno sempre più carente, riconvertendo anche le professionalità degli attuali lavoratori Ventures che, con il loro know how, potrebbero davvero fare la differenza, tornando sul campo da protagonisti, rilanciando finalmente uno stabilimento che per troppo tempo è stato fermo e che, invece, è in grado di offrire grandi potenzialità produttive".

"La proposta è condivisibile e dovrebbe essere portata avanti a tutti i livelli istituzionali", il commento della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Francesca Frediani. "Sarebbe un aiuto concreto in questo momento sia per l'emergenza sanitaria che sta attraversando il Piemonte e sia nell'ottica di aprire interessanti prospettive per la ripresa, oltre che dare risposte immediate ai lavoratori da troppo tempo nel limbo. Ognuno però dovrà fare la propria parte: il Governo, ma anche la Regione".

"Qualsiasi progetto sia di aiuto e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ex Embraco troverà sempre l’amministrazione comunale pronta a fare la sua parte", ribadisce invece il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero.