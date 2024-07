Comuni Ricicloni, Torino premiata per la raccolta differenziata e la gestione degli oli esausti

Per sottolineare una volta di più l’importanza dei principi dell’economia circolare e conferire il giusto riconoscimento alle migliori esperienze a livello nazionale nella gestione dei rifiuti urbani, il CONOE ha assegnato dei riconoscimenti per le migliori pratiche riguardanti la raccolta differenziata e la gestione degli oli vegetali esausti nell'ambito della XXXI edizione di Comuni Ricicloni, la storica manifestazione di Legambiente.

Ha ricevuto il riconoscimento come Amministrazione più riciclone nella raccolta degli oli vegetali esausti il Comune di Torino. Di seguito la motivazione: "Il Comune di Torino per aver siglato nel 2023 un accordo con CONOE per l’organizzazione di un circuito di raccolta sull’intero territorio Comunale, utilizzando raccoglitori di prossimità. In collaborazione con il gestore del servizio AMIAT, il progetto è stato supportato da una campagna di informazione e comunicazione alle famiglie torinesi. Il risultato raggiunto è stato di notevole impatto in quanto la città ha visto raddoppiare i quantitativi di oli esausti raccolti nel corso dell’anno 2023 rispetto al 2022".