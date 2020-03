Coronavirus, Piemonte "fermo" almeno fino a metà aprile

Il Piemonte prorogherà oltre il 3 aprile l’ordinanza con le misure contenitive per il Coronavirus. Ad annunciarlo il Presidente Alberto Cirio, oggi intervenuto nel Consiglio Regionale convocato per la seconda volta in videoconferenza.

La nuova scadenza sarà probabilmente il 14 o 20 aprile, ma la decisione verrà presa giovedì dopo un incontro tra il Governatore e i capigruppo. “Tornare alla normalità il 3 aprile – ha spiegato il governatore – sarebbe una follia: si tratta di capire per quanto tempo dobbiamo prorogare le misure. Durante l'incontro con i capigruppo spiegherò le posizioni del Governo e delle Regioni, per decidere se arrivare come qualcuno come ipotizza al giorno dopo Pasquetta o al lunedì successivo"