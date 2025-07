Dieci anni di Cirillo Immobili. “La nostra gioia? La soddisfazione del cliente che realizza il suo sogno” [VIDEO]

Dieci anni di storia. Come è nata l’azienda Cirillo Immobili?



L’azienda nasce il primo luglio del 2015 in uno spazio di 40 metri quadrati in corso Belgio. Prima di allora ho lavorato per conto di un grosso franchising immobiliare; avevo raggiunto degli obiettivi importanti. Poi, una delusione, sarei dovuto diventare il responsabile più giovane d’Italia, ma così non è stato. E, infine, l’occasione. Un signore, che crede in me, tanto da lasciarmi gratuitamente un negozio da ristrutturare per poi darmi la possibilità di acquistarlo appena avrei avuto la possibilità di ripagarlo.



Da allora, come è cresciuto Cirillo Immobili?



Importantissimo è stato l’apporto del team, grazie al quale siamo riusciti a crescere in maniera esponenziale. A dirlo sono i numeri. Oggi lavoriamo in un ufficio di 350 metri quadrati. Negli ultimi due anni siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi di grande rilievo entrando nella top ten delle agenzie immobiliari presenti sul territorio torinese.



Parlando di team, com’è organizzata la tua squadra?



L’azienda la fa il titolare, ma ci va il sostegno del team. Il front office è affidato a Francesca Sala. Cristina Leto responsabile dello studio, si occupa di amministrazione e coordina l’attività con le banche e con gli studi notarili. La real estate è gestita da Fabio La Rosa, Simone Castagnola e Federica Sammartino.



Come è cambiato il mercato negli ultimi anni?



Faccio questo lavoro da 17 anni e posso affermare che questo mondo è cambiato tantissimo. Ricordo i miei inizi, quando imbucavo le riviste con le pubblicità nelle casette delle lettere. Oggi possiamo contare su una pubblicità ben diversa. Oltre ai canali social Instagram, Facebook e Tik Tok ci appoggiamo a 28 portali italiani e 127 esteri, raggiungendo 67 Paesi in 19 lingue.



Qual è il cliente tipo della Cirillo Immobili?



Non abbiamo un cliente tipo. Trattiamo case piccole ma anche grandi e riusciamo a spaziare su un ventaglio di immobili differenti. Grazie a questa diversificazione siamo riusciti a non accusare la crisi immobiliare. Il nostro cliente, in generale, si affida in tutto e per tutto a noi. Compra casa con noi, richiede il nostro notaio, spesso si rivolge alla nostra banca, ai nostri broker, a collaboratori esterni che ci aiutano ad avere mutui più agevolati rispetto a quelli offerti dal mercato. In pratica, è un cliente che ci dà la sua fiducia al 100%.





In quali zone operate?



Non abbiamo delle zone specifiche di intervento. Lavoriamo su tutto il territorio nazionale, ma principalmente su Torino e sul Piemonte. Negli ultimi tempi abbiamo implementato la nostra attività a Milano e in Liguria, senza trascurare le vendite in Sicilia e in Puglia.



Qual è la mission dell’azienda?



La nostra mission è quella di migliorare e crescere fino al punto di aprire punti operativi in altre città. Non rincorriamo l’idea di fare un franchising, ma di strutturare al meglio Cirillo Immobili come azienda unica, con sedi in città vicino al Piemonte. L’ambizione è quella di potenziare al massimo la nostra posizione sul mercato piemontese per poi abbracciare il mercato delle regioni che ci circondano.



In un futuro che cambia, dove mutano i consumi, le esigenze, le tecnologie, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, che scenari si aprono per la vostra realtà?



L’intelligenza artificiale avrà un impatto su tutto il mercato, non solo su quello immobiliare. Nel nostro campo aiuterà nella ricerca dell’immobile per proporre soluzioni più vicine alle esigenze del cliente, ma non potrà sostituire nessun rapporto umano. Quella che emerge in tutte le compravendite è l’emozione che la casa ti dà. Uno sguardo attento e allenato capisce se l’immobile è venduto da quando si varca la soglia dell’immobile stesso. La reazione del potenziale acquirente vale più di tante parole. Niente può sostituire quella sensazione.



I vostri clienti cercano sempre più case sostenibili?



L’idea di una casa sostenibile si sta facendo largo tra i clienti, anche se è frenata da alcuni vincoli. Qualcuno ha l’ansia delle scadenze fissate al 2035 per le classi energetiche. Questo dato riguarda il 90% degli immobili in Italia essendo il nostro Paese ricco di dimore storiche. Sicuramente si andrà verso un “condono energetico” per gli alloggi costruiti entro una certa data.



Quale consiglio si sente di dare a chi vuole iniziare a operare in questo campo?



Penso che sia il lavoro più bello del mondo. Lo svolgo da anni ed è rimasto il mio più grande amore. Non provo emozione più grande di quella che mi dà un cliente felice di investire nel mattone tutti i risparmi della sua vita.

