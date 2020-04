Coronavirus, a Torino i servizi igienici di Gtt a disposizione anche dei taxisti

I servizi igienici autopulenti di Gtt a disposizione anche per i taxisti, “impegnati in lunghi turni di lavoro e impossibilitati ad usare quelli dei bar ed esercizi commerciali”. Con questa misura l’azienda di corso Turati ha risposto così ad una richiesta arrivata dall’assessore alla mobilità Maria Lapietra, a cui conducenti delle auto bianche si erano rivolti per segnalare la situazione nata in seguito alle misure restrittive adottate per contenere la diffusione del Coronavirus.

I 32 bagni sono collocati in prevalenza ai capilinea delle linee bus e tram. Per accedere ai servizi igienici di Gtt i taxisti avranno a disposizione speciali tessere magnetiche. Oltre a questi, continuano ad essere operative le toilette attrezzate autopulenti Igp-Decaux utilizzabili con monete da 20 centesimi.