Coronavirus, Cirio stoppa le passeggiate bimbi-genitori: "In Piemonte nessun allentamento delle misure"

Nonostante a livello nazionale Conte abbia deciso di allentare un po' le maglie, concedendo una sgambata all'aria aperta ai bambini, il Governatore preferisce quindi un approccio più rigido. In sostanza, in tutta la regione rimane valido ciò che era valido sino alla giornata di ieri, non cambia nulla. Tra gli aspetti che hanno spinto Cirio a ribadire il divieto alle passeggiate c'è la questione supermercato: il Governo infatti ha deciso di permettere ai bimbi di accompagnare il genitore a fare la spesa. Su questo aspetto la posizione di Cirio è in antitesi: "Al supermercato deve andare una persona alla volta".