E' un solo edificio, ma sembrano due: lo "strano caso" di Casa Giraudi-Bonelli a Torino

Al civico numero 8 di via Alessandro Vittorio Papacino a Torino, nel cuore del centro cittadino, vi è uno dei numerosissimi edifici in stile Liberty della città: casa Giraudi-Bonelli.

Edificata nel 1906 su progetto dell'architetto Eugenio Bonelli, essa è costituita da cinque piani fuori terra. Tale è il numero di piani nella zona più alta dell'edificio in cui ne è presente uno in più rispetto al resto dello stabile, dove ve ne sono quattro. Questa caratteristica, quindi, fa sembrare le due zone come facenti parte di due edifici diversi, anziché uno unico.