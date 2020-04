Rsa 5 Torri di Settimo Torinese e Le Terrazze di Torino, le oss denunciano “forte preoccupazione” per la situazione lavorativa

Le OO.SS delle Rsa 5 Torri e le Terrazze del gruppo La Villa denunciano “la forte preoccupazione per la situazione lavorativa” all’interno dei siti. “Attraverso Assemblee e incontri con i lavoratori e le lavoratrici – spiegano – abbiamo ribattuto all’Azienda le condizioni di lavoro e di turni insostenibili per gli operatori. Abbiamo ripetutamente sottolineato nelle scorse settimane e mesi l’urgenza di assumere nuovo personale perché si lavora con organico ridimensionato da anni. Non solo non abbiamo ricevuto risposte, ma abbiamo visto allontanare con un provvedimento di sospensione strumentale la nostra storica Rappresentante Sindacale da uno dei due siti dopo 15 anni di lavoro svolto con piena responsabilità”.

“Le lavoratrici e i lavoratori sono stremati. Le condizoni di lavoro in cui si opera in queste settimane data l’urgenza sanitaria non garantiscono né la tutela della salute degli operatori né la tutela della salute e della cura degli ospiti. Dopo il caso positivo al covid19 riscontrato le scorse settimane a Settimo Torinese, all’oggi non sappiamo quali misure siano state prese nel rispetto dei DPCM dell’ 8 e 9 marzo e del successivo Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del visrus covid19. L’ emergenza non va gestita sulla pelle di chi lavora o sulla pelle di chi è ospitato in struttura e cha ha bisogno di cure. Chiediamo il reintegro immediato della Rappresentante Sindacale allontanata dal suo posto di lavoro da più di un mese. Chiediamo risposte urgenti e immediate da parte dell’Azienda e di Arkigest a garanzia della tutela della salute e del lavoro degli operatori e degli ospiti e per questo la costituizione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sndacali e del RLS, come da Protocollo dello scorso 14 marzo”.