Coronavirus, il caso della casa di riposo di Grugliasco. L'asl: "Abbiamo sempre monitorato la situazione"

"L’Asl, nell’occasione, ha disposto l’isolamento per il dipendente e per tutti gli operatori venuti a contatto con il collega, ha raccomandato alla direzione della residenza (una struttura di natura privata, accreditata con il Servizio sanitario nazionale) di isolare gli ospiti del nucleo di cui si era occupato l’operatore, ha fornito indicazioni procedurali sulle precauzioni da adottare nella circostanza e, insieme al Comune di Grugliasco, si è adoperata per reperire risorse e nuovo personale da inserire nella struttura, data l’improvvisa carenza di organico".