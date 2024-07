Si è sposato Tonio Cartonio. La star della Melevisione è convolato a nozze con il compagno

Tonio Cartonio si è sposato. La star della Melevisione compare su Instagram abbracciato al neo marito Roberto Nozza, il compagno con cui conviveva ormai da 12 anni.

Danilo Bertazzi - questo il nome dell'attore che impersonava il folletto Tonio - tra la fine degli Anni 90 e l'inizio degli Anni 2000 era un volto noto a tutti i bambini perché protagonista di uno dei programmi più amati dai più piccoli: la Melevisione, che era girato interamente negli studi Rai di Torino.

Oggi, che ha 64 anni, ha deciso di compiere il grande passo, ma come location per il matrimonio non ha scelto il Fantabosco, bensì Besana Brianza, il comune dove oggi vive. L'annuncio era arrivato su TikTok, dove Bertazzi è sbarcato da pochi mesi, parlando proprio dell'esperienza della Melevisione, interrotta bruscamente per problemi di salute.

Tantissime le reazioni social dei fans ormai cresciuti, che hanno deciso di commentare la notizia con ironia utilizzando il linguaggio particolare che caratterizzava Tonio Cartonio e i personaggi della Melevisione.