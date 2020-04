Coronavirus: sindaci dei comuni montani preoccupati in vista della Pasqua. A Sauze chiesto l’aiuto dell’esercito

"L’esiguo numero di operatori di polizia rende impossibile un controllo continuo degli accessi. Abbiamo una sola strada provinciale che conduce al paese, l’unico sistema è affiancare alla nostra polizia l’esercito". Così il sindaco di Sauze d’Oulx, Mauro Meneguzzi, che ha scritto al prefetto di Torino Claudio Palomba e al presidente della Regione Alberto Cirio, in vista delle imminenti festività pasquali.

"Siamo il comune dell’Alta Val Susa in cui si sono riscontrate ad oggi le maggiori positività al Covid-19 - spiega il primo cittadino - e abbiamo già registrato accessi di persone non autorizzate nel nostro paese, soprattutto in orari notturni. Comprendo la voglia di scappare dai centri urbani e rifugiarsi nella seconda casa in montagna, ma ciò non è assolutamente ammissibile”.

La preoccupazione sale anche in altre località turistiche del Torinese. A Sestriere, il sindaco Gianni Poncet ha annunciato maggiori controlli per arginare gli spostamenti “attività che sarà intensificata in concomitanza dei weekend e del periodo di Pasqua”, mentre a Pragelato il sindaco Giorgio Merlo ha ricordato che “soprattutto in questo periodo di avvicinamento alla settimana di Pasqua occorre rispettare sino in fondo le ordinanze ministeriali e della Regione Piemonte, limitando al massimo gli spostamenti nei comuni della Via Lattea".