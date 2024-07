Tragedia in via Donizetti: uomo trovato morto all'interno di un bagno chimico

Il dramma si è consumato nella mattina di oggi, lunedì 15 luglio, all'interno di un bagno chimico situato in un'area di cantiere in via Donizetti. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto da alcuni operai, che subito hanno allertato i soccorsi, ma per la vittima ormai non vi era più nulla da fare.

La tragedia nelle prime ore della mattina

L'episodio ha avuto luogo nelle prime ore della mattina, quando gli operai erano giunti da poco al cantiere per avviare una nuova giornata di lavori. Sul posto è poi giunta la Polizia, che ha avviato le indagini per arrivare a capire cosa abbia provocato questa tragedia.

Probabile un malore improvviso

Probabile che ad essere fatale sia stato un improvviso malore che avrebbe colto l'uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, ma ovviamente nulla viene escluso a priori.