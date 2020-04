Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Piemonte i guariti (92) sono stati quasi il doppio dei morti (47)

E' di 47 morti e 92 guariti il bilancio di oggi relativo al Coronavirus in Piemonte. Ad annunciarlo, come sempre, è stata l'Unità di crisi della Regione con il bollettino delle ore 19.

434 PAZIENTI GUARITI E 618 IN VIA DI GUARIGIONE

Il numero complessivo di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, è, in Piemonte, di 434 persone (92 in più di ieri, dato in assoluto migliore dall'inizio dell'emergenza), 245 in provincia di Torino.

47 I DECESSI DI OGGI E COMPLESSIVAMENTE 1.191

Sono invece stati 47 i nuovi decessi di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19”, 21 in provincia di Torino. Il totale complessivo dei morti è ora dunque di 1.191 deceduti risultati positivi al virus, 464 a Torino.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Sono 12.442 (più 603 rispetto a ieri) le persone finora risultate positive al virus in Piemonte: 6.018 in provincia di Torino. I ricoverati in terapia intensiva sono al momento 442. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 40.638, di cui 24.201 risultati negativi.