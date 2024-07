Il Comitato Dora Spina Tre chiede di spostare il Kappa FuturFestival: "Impatta troppo su flora e fauna"

Il Comitato Dora Spina Tre torna sulla questione dell'impatto del Kappa FuturFestiva che quest'anno si è chiuso con 115 mila presenze.



"La grande partecipazione all'edizione 2024 del Kappa Futur Festival conferma ciò che il nostro Comitato di cittadini ha detto fin dalla sua prima edizione. Cioè che è proprio la grande riuscita del concerto che impone il suo trasferimento in un luogo più compatibile. Lontano dalle residenze, non all'interno di quello che, non possiamo dimenticarlo, è un parco riservato alla frequentazione dei cittadini in tutte le stagioni dell'anno. Un'area verde in cui sono presenti una flora che viene danneggiata in modo pesante ed una fauna che vive nel parco e la cui sopravvivenza non è certo compatibile con un evento dall'impatto del Kappa Festival" scrivono nella nota stampa rivolta anche all'assessore al verde della città.

"Ci vorranno infatti settimane perché gli animali selvatici che vivono al Parco Dora possano ritornarvi, considerando inoltre che a settembre nello stesso Parco si svolgerà anche il Salone del Gusto, un altro evento dall'impatto molto pesante."

"Il grande numero di spettatori paganti, stimati quest'anno in 115.000, trascina anche problemi di vario tipo, su cui non ci attardiamo troppo ma che sono visibili sul posto e nei dintorni durante e dopo il concerto. Il parco e i suoi dintorni ridotti ad una latrina a cielo aperto, per non parlare dei potenziali problemi di sicurezza nei giorni del festival per chi vive nei dintorni a causa della grande quantità di persone che circolano per il quartiere. Problemi su ci aspetterebbe un costante monitoraggio delle Istituzioni, a partire da quelle che dovrebbero essere più vicine ai cittadini, per competenza territoriale. Nel caso del concerto del KFF, la quinta Circoscrizione. E non la quarta, la quale sembra voler essere titolare di un territorio che non è il suo".

"I parchi - concludono - dovrebbero rispondere alle esigenze dei cittadini di poter camminare, correre, fare ginnastica, sdraiarsi nel verde, baciarsi sulle panchine, leggere un libro prendendo il sole e un po' aria pulita in questa città inquinata. E dovrebbero anche essere la casa in cui gli animali selvatici che vivono in città convivono pacificamente con gli umani, oltreché il luogo di passeggio degli animali domestici. Non è dunque mai una buona idea quella di fare grandi eventi che portano molte migliaia di persone nei parchi. Si toglie ai cittadini una funzione vitale per la loro quotidianità per eventi che meglio sarebbero meglio locati in luoghi al chiuso o abbandonati e/o decentrati".