Coronavirus, l'omaggio dei vigili del fuoco agli operatori della Sanità [FOTO]

Hanno scelto un momento di conforto reciproco, perché entrambi sono ormai da settimane in prima linea per combattere il contagio da Coronavirus. E così, i vigili del fuoco si sono sistemati lungo corso Tassoni per rendere omaggio agli operatori della Sanità, alcuni dei quali hanno ricambiato il saluto, affacciandosi dalle finestre del nosocomio.

Sirene spiegate, braccia levate al cielo in segno di saluto e mani a lanciare saluti che un giorno torneranno a concretizzarsi da vicino, ma che oggi - ai tempi del Covid-19 - devono ancora rimanere a distanza.

Sorrisi, commozione. Ma solo per pochi secondi, prima di tornare in prima linea.